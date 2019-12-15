Almanya'da Haydar Aliyev'in anısına kick boks turnuvası yapıldı

DUİSBURG/ DHA

Azerbaycan'ın kurucu lideri merhum Haydar Aliyev anısına Almanya'nın Duisburg şehrinde dev bir Kick Boks turnuvası düzenlendi.

Azerbaycan Kick Boks Federasyonu'n katkılarıyla hazırlanan Fight Vision Europe adlı Kick Boks müsabakaları, dün akşam Duisburg şehrinin Glückauf Halle Salonu'nda gerçekleştirildi.

K1 Kick Boks Turnuvası'na Almanya ve Azerbaycan'dan profesyonel kick boks sporcuları katılırken, Azerbaycan Kick Boks Federasyonu'nda uluslararası dereceler elde etmiş Ramal Aslanov, Zohrab Azimov ve Foad Hasimi gibi isimler de turnuvada yer aldı. Boks müsabakalarının yapıldığı salon Azerbaycan, Türkiye ve Almanya bayrakları ile donatılırken, organizasyon Azerbaycan ve Almanya ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Organizasyonu izleyenler arasında Azerbaycan Kick Boks Federasyonu Başkanı Adil Aliyev, Yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Ali Kan ve boks camiasından bir çok isim yer aldı.

Müsabakaların yapıldığı ringin etrafına Haydar Aliyev Cup pankartı asılırken, Azerbaycan adına dövüşen boksörler de üzerinde Haydar Aliyev Cup yazılı tişörtlerle salona çıktılar.

RİNGTE KIRAN KIRANA MÜCADELE

Fight Vision Europe adlı Kick Boks müsabakalarında Almanya ve Azerbaycan'dan 24 sporcu katılırken, 11 maçta 22 boksör adeta kıran kırana mücadele etti. 6'ncı müsabaka olarak planlanan kadın boksörlerin maçı, koruma başlığı takmama tartışmasıyla iptal edildi. Azerbaycan Kick Boks Federasyonu adına dövüşen 58 kiloda Annar Mamadov, Wail Majidi'yi, 68 kiloda Orhan Malixov, Bernd Sterrenberg'i, 100 kiloda Foad Hasimi, Mohamed Derkaoui'yi salonda bulunan çok sayıda Azerbaycanlı boks sevenlerin desteğiyle yenmeyi başardı. Turnuvanın son dört müsabakasında daha önce farklı ringlerde yüksek dereceler elde etmiş boksörler, birbirleriyle dövüştü. 10'uncu müsabakada 68 kiloda Azeri boksör Zohrab Azimov, Kukmu Kwon Düsseldorf adına dövüşen Benny Maassen ile ringe çıktı. 3 raunt sonunda hakem puanlarının eşit olması nedeniyle, bir raunt daha dövüşen boksörlerden Azeri Zohrab Azimov, rakibini yenmeyi başardı. Turnuvanın 12'nci ve gecenin en büyük maçı olarak nitelendirilen müsabakada (72,5kg) Azerbaycan Kick Boks Federasyonu'na bağlı olarak bir çok uluslararası derece bulunan Ramal Aslanov, Almanya adına dövüşen Yassin Baitar ile karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Ramal Aslanov, rakibi Yassin Baitar'ı yenmeyi başardı. Ramal Aslanov'u Azerbaycan milletvekili ve Kick Boks Federasyonu Başkanı Adil Aliyev de ringe çıkarak tebrik etti.

Turnuvada Team Thriving adına dövüşen Tom Van Lier, 74 kiloda Contact Sports Bochum adına dövüşen Okbah Lattakia ile Almanya kemeri için karşı karşıya geldi. 5 raunt sonunda Tom Van Lier, rakibini yenerek Almanya kemerini taktı.

SPOR FARKLI ÜLKE İNSANLARINI KAYNAŞTIRIYOR

Turnuvayı salonda takip eden ve ringe çıkarak Azeri izleyicilere hitaben bir konuşma yapan Azerbaycan milletvekili ve Kick Boks Federasyonu Başkanı Adil Aliyev, "Kurucu liderimiz, önderimiz merhum Haydar Aliyev'in hatırası için buradayız, size Bakü 'den Azerbaycan'dan Kick Boks Federasyonumuzdan çok selam getirdim. Uzaklardan buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye seslendi.

Adil Aliyev, Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda ise, Almanya'da düzenlenen turnuva hakkında şunları söyledi:

"Azerbaycan Kick Boks Federasyonu ve Almanya Kick Boks Federasyonu ile önderimiz merhum Haydar Aliyev'in özel hatırası için organizasyon düzenledik. İki ülke boksörleri arasında bir yoldaşlık, bir dayanışma olması adına da katkı sağlayacaktır. İki ülkenin önemli boksörlerinin ringe çıktığı bir turnuva bu. Azerbaycan Türkiye, Azerbaycan Rusya, Azerbaycan Avrupa, Azerbaycan Afrika derken bu organizasyonların 8'incisi gerçekleştiriliyor. Azerbaycan Spor Bakanlığı ve ülke lobisi öncülüğünde oluşturulmuş bir heyet ile bu organizasyonlar yapılıyor. Bu turnuvayla Almanya ve Azerbaycan sporcularını bir araya getirmek, iki ülke insanının da bir araya gelmesine, kaynaşmasına vesile olacaktır. Bilindiği üzere spor bir dostluktur, kardeşliktir. Bu turnuva Azerbaycan, Türkiye ve Almanya'dan insanların bir arada olması, büyük bir coşkunun, bayramın yaşanmasına vesile olacaktır" dedi.