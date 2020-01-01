Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika Dünya

Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü

6 saat önce

Almanya'nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı.

Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü, System.String[]

Almanya'nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin içinde bulunan maymun barınağında yaşayan hayvanların tamamı öldü.

Hayvanat bahçesinin sosyal medya hasından yapılan duyuruda, "En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan hayvan yok.  İnanılmaz bir olay. Gece yarısından kısa bir süre sonra trajedi bizi buldu"  denildi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı paylaşımda, maymun barınağının hemen yanındaki goril barınağına ateş sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'nın birinci kanalı WDR, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü.  Krefeld belediyesi, gün içerisinde bilgi paylaşacağını açıkladı. Polis ise yangına dilek feneri ya da dilek balonunun hayvanat bahçesinin o bölümüne düşmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Yerel medya, yangında 30'dan fazla maymunun öldüğünü bildirdi.

Hayvanat bahçesinde, orangutanlar, şempanzeler, goriller, marmosetler, apolet meyve yarasaları ve kuşlar bulunuyor.


Almanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mine Tugay, "En tatlı 2019 hatırası" notuyla paylaştı! Takipçilerinden tam not aldı
Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı Hadise, konserinde giydiği elbiseyle nefes kesti

Son Dakika Haberleri
21:07 Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı - Son Dakika Haber
20:57 Bakan Kurum: "Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız" - Son Dakika Haber
20:57 Iğdır'da kadın cinayeti - Son Dakika Haber
20:37 Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı - Son Dakika Haber
20:31 İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde yangın paniği - Son Dakika Haber
19:54 Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika Haber
18:49 Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 21:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]