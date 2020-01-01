Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü - Son Dakika

Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü

6 saat önce

Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldüİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Almanya'nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı.

Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Almanya'nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin içinde bulunan maymun barınağında yaşayan hayvanların tamamı öldü.

Hayvanat bahçesinin sosyal medya hasından yapılan duyuruda, "En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan hayvan yok. İnanılmaz bir olay. Gece yarısından kısa bir süre sonra trajedi bizi buldu" denildi. Hayvanat bahçesi yetkililerinin yaptığı paylaşımda, maymun barınağının hemen yanındaki goril barınağına ateş sıçramadığı, bu sebeple o bölümde bir kayıp olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'nın birinci kanalı WDR, yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yangını tetiklemiş olabileceğini öne sürdü. Krefeld belediyesi, gün içerisinde bilgi paylaşacağını açıkladı. Polis ise yangına dilek feneri ya da dilek balonunun hayvanat bahçesinin o bölümüne düşmüş olabileceğinden şüpheleniyor. Yerel medya, yangında 30'dan fazla maymunun öldüğünü bildirdi.

Hayvanat bahçesinde, orangutanlar, şempanzeler, goriller, marmosetler, apolet meyve yarasaları ve kuşlar bulunuyor.

Almanya'da hayvanat bahçesinde yangın: 30'dan fazla maymun öldü

Almanya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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