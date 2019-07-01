Almanya'da helikopter düştü
2 saat önce
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53
'nın Aşağı Saksonya
eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
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