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Almanya'da helikopter düştü

2 saat önce

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Almanya'da helikopter düştü, System.String[]
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53 
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