Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Gıda Sıkıntısı Yaşıyor
1 saat önce
Almanya'da her 3 işsizden birinin yeterli gıda alamadığı belirtildi.
Almanya
'da her 3 işsizden birinin yeterli gıda alamadığı belirtildi.
Neue Osnabrücker Zeitung'ta yer alan haberde, Avrupa Birliği
'nin (AB
) yaptırdığı araştırma sonucuna göre Almanya'daki işsizlerden her üçünden birinin beslenmek için gerekli gıdayı tam olarak alamadığı vurgulandı.
Haberde, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı.
Almanya'da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıklarının tespit edildiği kaydedildi.
Araştırma sonucuna göre ayrıca Almanya'da yaşayanların yüzde 30,4'ünün de otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi satın alınması gibi beklenmedik harcamalara bin avro ayıracak durumda olmadıkları kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:22 Kaynak: AA
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