Son Dakika Haberleri: Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Gıda Sıkıntısı Yaşıyor

Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Gıda Sıkıntısı Yaşıyor

1 saat önce

Almanya'da her 3 işsizden birinin yeterli gıda alamadığı belirtildi.

Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Gıda Sıkıntısı Yaşıyor, System.String[]
Almanya'da her 3 işsizden birinin yeterli gıda alamadığı belirtildi.

Neue Osnabrücker Zeitung'ta yer alan haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırdığı araştırma sonucuna göre Almanya'daki işsizlerden her üçünden birinin beslenmek için gerekli gıdayı tam olarak alamadığı vurgulandı.

Haberde, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı.

Almanya'da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Araştırma sonucuna göre ayrıca Almanya'da yaşayanların yüzde 30,4'ünün de otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi satın alınması gibi beklenmedik harcamalara bin avro ayıracak durumda olmadıkları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi BAE, Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Telefonlarını Dinlemiş

Oyuncağını Almak İsterken Beşikten Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti! Aile Sinir Krizi Geçirdi Makedonya'nın Zaman Gazetesi Kararına Büyük Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Gıda Sıkıntısı Yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]