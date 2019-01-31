Son Dakika Haberleri: Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Yeterli Beslenemiyor

Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Yeterli Beslenemiyor

2 saat önce

HABERDE, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı.

Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Yeterli Beslenemiyor, System.String[]
HABERDE, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı. Almanya'da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıklarının tespit edildiği belirtildi.

YÜZDE 30.4'Ü ÇAMAŞIR MAKİNESİ BİLE ALAMIYOR

Araştırma sonucuna göre ayrıca, Almanya'da yaşayanların yüzde 30,4'ünün de otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi satın alınması gibi beklenmedik harcamalara bin Euro ayıracak durumda olmadıkları kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:32 

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