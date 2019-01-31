Almanya'da Her 3 İşsizden Biri Yeterli Beslenemiyor

HABERDE, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı.

HABERDE, verilerin araştırmaya katılanların beyanlarına dayandığına işaret edilerek katılanlara her gün et, balık veya buna eşdeğer vejetaryen gıda almakta maddi sıkıntı yaşayıp yaşanmadığının sorulduğu aktarıldı. Almanya'da 16 yaşından büyük 5 milyon 140 bin kişinin gerekli gıdayı alamadıklarının tespit edildiği belirtildi.



YÜZDE 30.4'Ü ÇAMAŞIR MAKİNESİ BİLE ALAMIYOR



Araştırma sonucuna göre ayrıca, Almanya'da yaşayanların yüzde 30,4'ünün de otomobil tamiri ya da çamaşır makinesi satın alınması gibi beklenmedik harcamalara bin Euro ayıracak durumda olmadıkları kaydedildi.

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