Almanya'da her 45 dakikada bir kadın şiddet görüyor - Son Dakika

Almanya'da Federal Emniyet Dairesi'nin (BKA) verilerine göre, neredeyse her gün bir kadın cinayeti işlenirken her 45 dakikada ise bir kadın, partneri tarafından şiddete uğruyor.

Dünya genelinde artan korona virüs salgını vakalarında alınan önlemlerin başında karantina ve sokağa çıkma yasağı geliyor. Uzmanlar, karantina ve sokağa çıkma yasağının aile içi şiddeti arttırdığını savunurken şiddet olayları dolayı nedeniyle polisten yardım isteyenlerin sayısının da iki kat arttığını dile getiriyor. Münih Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Janina Steinert ve RWI-Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nde görevli Dr. Cara Ebert'in 18-65 yaşları arasında 3 bin 800 kadınla yaptığı ankette katılımcıların yüzde 3.6'sının partneri tarafından tecavüze uğradığı, yüzde 3.8'inin ise partneri tarafından tehdit edildiği belirlendi.

Yeni tip korona virüs vakası görülen ailelerde yaşanan şiddet olaylarında ise artış görüldü. Evde karantina altında olan bu ailelerde kadınların yüzde 7.5'i, çocukların ise yüzde 10.5'i şiddete maruz kaldı.

KADINA ŞİDDET HER YIL ARTIYOR

Alman Federal Emniyet Dairesinin verilerine göre, kadına yönelik şiddet vakaları 2019 yılında diğer yıllara göre artış gösteriyor. Elde edilen verilerde, 2019 yılında 267 kadının mevcut veya eski partneri tarafından öldürüldüğü, 542'sinin ise öldürülmeye çalışıldığı tespit edildi. 141 bin 792 kişi partneri tarafından şiddetine maruz kalırken, 2015 yılında 127 bin 457 kadın, 2016 yılında 133 bin, 2017 yılında 138 bin, 2018 yılında ise bu sayı 140 bin 755 kadın mevcut veya eski partneri tarafından şiddet gördü.

Öte yandan Federal Aile Bakanı Franziska Giffey basına verdiği bir demecinde, aile içi şiddet gören ancak polise bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğunu bu nedenle de gerçek sayıların daha fazla olduğunu ifade etmişti.

ALMANYA İLK SIRADA

Almanya, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan araştırmaya göre, kadın cinayetleri konusunda Avrupa birincisi. Araştırmada 2016 yılında Avrupa'da 3 bin 576 kadının kasıtlı olarak öldürüldüğü, bunların 469'unun Almanya'da gerçekleştiği bu nedenle de Almanya'nın ilk sırada yer aldığı açıklanmıştı.

Öte yandan Kadın Evleri Çatı Kuruluşu (FHK), Almanya'da bulunan 350 kadın sığınma evinin yeterli olmadığını açıklarken, sayının arttırılmasını talep ediyor.

(Sinan Karamurat/İHA)