Almanya'da her gün 200 ila 300 kayıp bildirimi yapılıyor - Son Dakika

Almanya Federal Kriminal Polisi, ülkedeki kayıpların sayısını açıkladı. Ülke genelinde 11 bin 800 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Almanya Federal Kriminal Polis Bürosu (BKA), her gün ortalama 200 ila 300 arasında kayıp vakası yaşandığını duyurdu.



Yaklaşık 2 bin kayıp kişinin ülke dışında olduğunu kaydeden BKA, bir yıldan kısa süredir kayıp olarak listelerde bulunanların ise yüzde 3 oranında olduğunu açıkladı. Kayıplar listesinde bulunanların 2 bininin 13 yaşına kadar olan çocuklar olduğu bildirilen açıklamada, 3 bin 600'ünün ise 17 yaşına kadar gençlerin oluşturduğu ifade edildi. Kayıpların üçte ikisini erkeklerin oluşturduğunu duyuran BKA, kayıp bildirimi yapılan isimlerin 30 yıldır arananlar listesinde olduğunu bildirdi. - FRANKFURT