Son Dakika Haberleri: Almanya'da Her Üç Çocuktan Biri Kendini Güvende Hissetmiyor

Almanya'da Her Üç Çocuktan Biri Kendini Güvende Hissetmiyor

36 dakika önce

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, ülkedeki her üç çocuktan birinin, kendini okulda güvende hissetmediğini ortaya koydu.

Almanya'da Her Üç Çocuktan Biri Kendini Güvende Hissetmiyor, System.String[]
Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, ülkedeki her üç çocuktan birinin, kendini okulda güvende hissetmediğini ortaya koydu.

Bertelsmann Vakfı ile Goethe Üniversitesi tarafından 8 ila 14 yaş arasındaki 3 bin 448 çocuk arasında yapılan araştırma sonucuna göre çocuklar zorbalık, fakirlik ve dışlanmaktan korkuyor.

Araştırmaya katılan çocukların çoğu, bazı endişelere rağmen kendilerini evlerinde okula oranla daha güvende hissettiklerini belirtti.

Çocukların yarısından fazlası, ailelerin mali durumundan dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Araştırma sonucunda çocukların yüzde 96'sından fazlasının, evlerinde yeterli yemek ve oynama alanı olduğu, en az bir banyo ve bilgisayarın bulunduğu belirlendi. Her 10 çocuktan 9'u evde rahatça derslerini çalışabildiğini, 8'i de kendine ait bir odası olduğunu kaydetti.

8 yaşındaki çocukların yüzde 5'i, aile bireylerinin onları hiç önemsemediğini düşünürken, 14 yaşındaki çocuklar arasında bu oran yüzde 10'a çıkıyor. Öğrencilerin yaşı büyüdükçe ebeveyn ya da öğretmenlerinin onlarla yeterince ilgilenmediğini düşünenlerin oranı artış gösteriyor.

Araştırmanın sonucunu değerlendiren uzmanlar, siyasetçilerin, gençlerin sorunlarına yönelik daha etkin politika üretmeleri gerektiğine işaret edip, sosyal aile ve eğitim politikasının yanı sıra çocuk yoksulluğu ile mücadelenin önemine vurgu yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Almanya, Güncel
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