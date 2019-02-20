Son Dakika Haberleri: Almanya'da Her Yıl 11 Milyon Ton Yiyecek Çöpe Atılıyor

Almanya'da Her Yıl 11 Milyon Ton Yiyecek Çöpe Atılıyor

15 dakika önce

ALMANYA Federal Hükümeti, ülke genelinde yiyecek israfını önlemek için harekete geçti.

Almanya'da Her Yıl 11 Milyon Ton Yiyecek Çöpe Atılıyor, System.String[]
ALMANYA Federal Hükümeti, ülke genelinde yiyecek israfını önlemek için harekete geçti. Çarşamba günü yapılan kabine toplantısında Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner'in hazırladığı ve 2030 yılına kadar da israfı yarıya yarıya düşürmeyi hedefleyen ulusal plan onaylandı. Klöckner'in planının merkezinde perakende satış yapan işletmeler ve tüketiciler yer alıyor. Plana göre tüketiciler ve perakende satış yapan işletmeler, israf konusunda bilgilendirilecek. Gönüllüler yetiştirilerek israfın nasıl önleneceği geniş kitlelere anlatılacak. Özellikle gençler, internet üzerinden bilgilendirilip eğitilecek.

1 KİLO PEYNİR İÇİN 5 BİN LİTRE SU GEREKLİ

Bakan Klöckner " Almanya'da her yıl 11 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Bir kilo peynir için 5 bin litre, bir elma için 70 litre suya ihtiyaç var. Her yiyeceğin üretiminde enerji, emek ve maliyet söz konusu. Yenilebilir durumdaki bir yiyeceğin çöpe atılması demek, tüm bunların da israf olması demektir. Hedefimiz 2030 yılına kadar israfı yarı yarıya azaltmak" dedi. Klöckner'in başında bulunduğu bakanlık, restoran, bakkal, market ve diğer perakende satış noktalarına bilgilendirme broşürleri bırakacak. Bu broşürlerle tüketiciler direkt bilgilendirilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:05 

Almanya, Güncel
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