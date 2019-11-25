Son Dakika Haberleri: Almanya'da hırsızlar girdikleri ünlü müzeden '1 milyar euroluk' değerli eşya çaldı
Son Dakika Dünya Almanya'da hırsızlar girdikleri ünlü müzeden '1 milyar euroluk' değerli eşya çaldı - Son Dakika Dünya

Almanya'da hırsızlar girdikleri ünlü müzeden '1 milyar euroluk' değerli eşya çaldı

7 saat önce

Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.

Almanya'da hırsızlar girdikleri ünlü müzeden '1 milyar euroluk' değerli eşya çaldı, System.String[]

Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.


Polisten alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi.

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Almanya, Dresden, Avrupa, Sabah, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:09 
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