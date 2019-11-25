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Almanya'da hırsızlar girdikleri ünlü müzeden '1 milyar euroluk' değerli eşya çaldı
7 saat önce
Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.
Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.
Polisten alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:09
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