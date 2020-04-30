Almanya'da Hizbullah'ın siyasi kanadının faaliyetleri yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talimatıyla Hizbullah'ın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını belirtti.

Almanya 'da Hizbullah'ın siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklandı.

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