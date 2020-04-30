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Almanya'da Hizbullah'ın siyasi kanadının faaliyetleri yasaklandı
6 saat önce
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla Hizbullah’ın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını belirtti. Hizbullah’ın askeri kanadı ise 2013’te Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alınmıştı.
Almanya'da Hizbullah'ın siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklandı.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talimatıyla Hizbullah'ın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:35
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