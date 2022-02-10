Üye Girişi
Almanya'da hızlı antijen testi pozitif çıkanlar PCR testi yaptırabilecek - Son Dakika

Almanya'da hızlı antijen testi pozitif çıkanlar PCR testi yaptırabilecek

10.02.2022 11:12
Almanya'da hızlı antijen testi pozitif çıkanlar PCR testi yaptırabilecek

Almanya'da Sağlık Bakanlığı, yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre yalnızca hızlı antijen testi pozitif çıkanların PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.

Almanya'da Sağlık Bakanlığı, yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre yalnızca hızlı antijen testi pozitif çıkanların PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.

Almanya'da Federal Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınında test yoğunluğunu azaltmak amacıyla yönetmelikte güncelleme yaptı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, herkesin PCR testi yaptırma hakkı olması gerektiğini ancak yeni düzenleme ile birlikte sadece hızlı antijen testi pozitif çıkanların doğrulama amacıyla PCR testi yaptırabileceğini söyledi. Güncellenen yeni uygulama kapsamında ayrıca test merkezleri, hastaneler, muayenehaneler, klinikler, acil servisler, sağlık kurumu çalışanları, engelliler ve risk altındaki kişilerin testlerine öncelik verecek.

Almanya Akredite Laboratuvarlar Birliği'ne (ALM) göre ülkedeki 182 laboratuvarın haftalık 3 milyon test kapasitesi bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 2 milyon 470 bin PCR testi yapılan Almanya'da laboratuvarların kapasitesinin yüzde 93'e ulaştığı ve testlerin yarısının pozitif çıktığı belirtildi. ALM'den yapılan açıklamada, bir önceki haftaya göre pozitif testlerde yüzde 5'lik bir artışın olduğu, bu sayının artması durumunda laboratuvarların kapasitesinin yetmeyeceği ve bu nedenle yeni düzenlemenin yerinde bir karar olduğu ifade edildi.

VAKA SAYISI 247 BİNİ AŞTI

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 247 bin 862 yeni vaka tespit edilen Almanya'da salgın nedeniyle 238 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana Almanya'da 11 milyon 769 bin 540 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam 119 bin 453 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise bin 465,4 olarak belirlendi. Ayrıca ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 133 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 15,36 olduğu ve 3 bin 836 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 84,64 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinde yatanların yüzde 11'ini Covid-19 hastalarının oluşturduğu belirtildi.

83 milyon nüfuslu ülkede Alman halkının yüzde 76'sı iki doz, yüzde 54,7'si ise hatırlatıcı dozunu yaptırdı.

(Mehmet Koca-İHA)

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, PCR Testi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da hızlı antijen testi pozitif çıkanlar PCR testi yaptırabilecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
10:54 İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan, bambaşka birine döndü
10:46 80 bin liralık elektrik faturasını paylaşan Mustafa Sandal isyan etti: Zamlar geri alınmalı
10:43 İşsizlik maaşı asgari ücreti geçti: Kimler işsizlik maaşı alabilir, ikinci kez almak mümkün mü?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:22:32. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da hızlı antijen testi pozitif çıkanlar PCR testi yaptırabilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement