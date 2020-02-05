Almanya'da Hristiyan Birlik partileri Thüringen eyaletinde erken seçim istiyor - Son Dakika
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Almanya'da Hristiyan Birlik partileri Thüringen eyaletinde erken seçim istiyor

10 dakika önce

Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisinde Hür Demokrat Partili (FDP) aday Thomas Kemmerich'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) desteğiyle eyalet başbakanı seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri...

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri Thüringen eyaletinde erken seçim istiyor, System.String[]

Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisinde Hür Demokrat Partili (FDP) aday Thomas Kemmerich'in aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) desteğiyle eyalet başbakanı seçilmesinin ardından Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin temsilcileri eyalette erken seçime gidilmesini istedi.


CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bazı temaslar için bulunduğu Strazburg kentinde yaptığı açıklamada, CDU Thüringen Eyalet Meclis Grubunun seçimlerdeki tutumunu yanlış bulduğunu belirterek, meclis grubunun CDU Genel Merkezi'nin tavsiyelerine, taleplerine ve ricalarına uymadığını ifade etti.


CDU Thüringen Meclis Grubunun aşırı sağcı AfD ile birlikte hareket etmesine tepki gösteren Kramp-Karrenbauer, bu durumdan temiz bir şekilde çıkmak için eyalette erken seçimin bir yol olup olmadığına bakmak gerektiğini kaydetti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de Kemmerich'in AfD'nin oylarıyla seçilmesine tepki göstererek, erken seçimin yapılmasının en iyi çözüm olacağını belirtti.


CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da Berlin'de yaptığı açıklamada Thüringen Eyalet Meclisinde sonuçlanan seçimin ülkeyi böldüğünü vurgulayarak erken seçime gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, partisinin Thüringen Eyalet Meclisinde AfD ile iş birliği yapması için ortak bir temel bulunmadığını söyledi.


Thüringen eyaletinde AfD ve Sol Parti dışındaki partileri Kemmerich ile birlikte çalışmaya çağıran Lindner, bu birlikte çalışma yapılamadığında erken seçimin gerekli olabileceğini kaydetti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Almanya'da bir eyalet başbakanının aşırı sağcı bir partinin oylarıyla seçilmesine tepki gösteriliyor.

Thüringen Eyalet Meclisinde 5 milletvekiline sahip olan FDP Milletvekili Kemmerich, bugün mecliste yapılan seçimde 90 milletvekilinin 45'inin oyunu alarak Thüringen eyaletinin başbakanı seçilmişti.

Yeşiller ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteğini alan diğer aday Sol Partili Bodo Ramelow 44 oy alırken 1 milletvekili de çekimser kaldı. AfD'nin adayı Christoph Kindervater'e ise oy çıkmayan seçimde CDU ve AfD milletvekilleri Kemmerich'i desteklemişti.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:56 Kaynak: AA
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