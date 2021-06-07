Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partili milletvekili, Yahudi düşmanlığı yapanların vatandaş olmamasını istedi - Son Dakika

Middelberg, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'yi de bu teklife Federal Meclis'te destek vermeye çağırdı.

Middelberg, yasada ayrıca, Alman vatandaşlığına geçenlerin kabul etmesi gereken "sadakat beyanında", Yahudi düşmanlığı eylemlerin Anayasa'daki insan onurunun güvenceye alınmasıyla bağdaşmadığına dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşlık Yasası'nda bu yönde değişiklik yapılmasını isteyen Middelberg, "Kamuoyunda Yahudilere karşı kışkırtmalarda bulunan, İsrail devletini sorgulayan veya İsrail bayrağını yakan kişiler Alman vatandaşı olmamalı." ifadesini kullandı.

Almanya 'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Matthias Middelberg, ülkede Yahudi düşmanlığı yapanların Alman vatandaşı yapılmamasını talep etti.

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