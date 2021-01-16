Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi - Son Dakika

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi

16.01.2021 18:42

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.

CDU'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlediği 33. Genel Kurulu'nda genel başkanlık için Kuzey- Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda Merz 992 geçerli oyun 385'ini aldı. Delegeler Laschet'e 380, Röttgen'e de 224 oy verdi, 3 delege çekimser kaldı.

Adayların hiçbirinin delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Laschet, 991 geçerli oyun 521'ini alarak CDU'nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 466 oy aldı. 4 delege çekimser kaldı.

Böylelikle Armin Laschet, CDU'nun 9. genel başkanı oldu.

Dijital ortamda düzenlenen seçimin yasal olarak da tescil edilmesi için delegelerin bu seçimi mektupla onaylaması gerekiyor.

Armin Laschet

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Aachen kentinde 1961'de doğan Armin Laschet, 1981-1987 yıllarında Münih ve Bonn üniversitelerinde hukuk, 1987-1988'de gazetecilik eğitimi aldı.

Laschet, 1994'e kadar Bavyera'da serbest gazeteci olarak çalıştı, aynı zamanda dönemin Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth'a danışmanlık, 1994-1998'de Federal Meclis'te, 1999-2005'te Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilliği yaptı.

Laschet, 2005-2010 yıllarında Kuzey Ren-Vestfalya'da Aile, Kadın ve Uyum Bakanlığını üstlendi. Bu görev kapsamında eyalette yaşayan Türklerle yakın ilişki kuran Laschet, Türk-Alman dostluğuna katkıda bulundu.

Üç çocuk babası Laschet, 2017'de yaklaşık 18 milyon nüfusla Almanya'nın en yoğun nüfusuna sahip Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Başbakanı oldu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi - Son Dakika


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