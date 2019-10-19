Son Dakika Haberleri: Almanya'da Hristiyan din adamları Barış Pınarı Harekatı'na camilerden destek verilmesini eleştirdi
Son Dakika Dünya Almanya'da Hristiyan din adamları Barış Pınarı Harekatı'na camilerden destek verilmesini eleştirdi

Almanya'da Hristiyan din adamları Barış Pınarı Harekatı'na camilerden destek verilmesini eleştirdi

33 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'na camilerden destek verilmesine eleştirdi

Almanya'da Hristiyan din adamları Barış Pınarı Harekatı'na camilerden destek verilmesini eleştirdi, System.String[]

Almanya'da bazı Hristiyan din adamları Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na cami kürsülerinden destek verilmesini eleştirdi.


Almanya Piskoposlar Kongresi Başkanı Kardinal Reinhard Max, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine 9 Ekim günü başlattığı operasyonu 'uluslararası anlaşmaların açık ihlali' olarak nitelemişti. Türkiye'ye silah satışını da eleştiren Kardinal Max, operasyon nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde Hristiyanlar da dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yerlerinden edildiğini ileri sürdü.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:18 
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