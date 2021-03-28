Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak - Son Dakika

Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak

28.03.2021 19:36
Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak, System.String[]

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, pandemi nedeniyle yapılamayan dersler yüzünden geri kalan çocuklar için 1 milyar euro ders yardımı yapılacağını açıkladı.

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, pandemi nedeniyle yapılamayan dersler yüzünden geri kalan çocuklar için 1 milyar euro ders yardımı yapılacağını açıkladı.Almanya Federal Eğitim Bakanı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Anja Karliczek, pandemi nedeniyle yapılamayan dersler yüzünden geri kalan çocuklar için 1 milyar euro ders yardımı sağlanacağını açıkladı. Federal Eğitim Bakanı Karliczek, 2020/2021 ders yılı sonunda bütün eyaletlerde çocukların temel bölümlerdeki eğitim seviyesini ölçmeye yönelik testler yapılacağını söyledi. Funke Medya Grubu'na konuşan Bakan, çocukların yüzde 20 ila 25'nin büyük ihtimalle çok, hatta dramatik biçimde çok geri kaldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Almanya Ekonomi Enstitüsü de, ülke çapında pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon çocuğun desteğe ihtiyacı olduğundan yola çıkıldığını duyurdu.

Temel bölümlerdeki açığı kapatmak için 1 milyar euro

Çocuklara temel bölümlerde oluşan açıklarının giderilmesi için yapılması gerekli yardım miktarının 1 milyar euro olduğunu söyleyen Bakan Karliczek, "En geç önümüzdeki öğretim yılında (2021/2022) Almanca, matematik ve muhtemelen de ilk yabancı dilde çocuklara destek verecek programların hayata geçirilmesi gerecek" diye devam etti.

Federal Eğitim Bakanı Karliczek'e göre, herşeyden önce destek verilmesi gereken hedef kitle orta öğretimden okul değiştirerek liseye gidecek veya orta öğretimden meslek eğitimine geçecek çocuklar olacak. Bakan, pandemi nedeniyle oluşan açığın tam kestirilebilmesi için öğretim yılı sonunda yapılacak tespit çalışmalarının belirleyici olacağını aktardı. Eğitim Bakanı CDU'lu Anja Karliczek, açığı oluşan çocuklara destek verecek alt yapı için de, eğitim konusunda sorumlu olan eyaletlerin mevcut potansiyelinin kullanılabileceğini belirtti. Bakana göre, çocukları yeniden temel derslerde güçlendirmek için öğretmenlik eğitimi alan üniversite öğrencilerinden, emekli eğitmenlerden, eğitim alanında faaliyet gösteren vakıflardan ve özel dershanelerden faydalanabileceğini kaydetti.

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nden destek çağrısı

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün yaptırdığı bir araştırma, çoğu eğitim geleneği köklü olmayan ve seviyesi zayıf ailelerin çocukları olmak üzere, yaklaşık 1,5 milyon okul çağındaki çocuk ve gençte açık oluştuğunu ortaya koymuştu. Enstitü, pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimde oluşan açığın giderilmesi için çocuk başına 100 ders saatinden yola çıkılabileceğini, bunun da maliyetinin toplamda 1,5 milyar euroya tekabül edeceğini gösteren bir hesap ortaya koymuştu.

Araştırmayı yaptıran Almanya Ekonomi Enstitüsü, çocuklarda oluşan açığın kapatılması için harcanacak paranın fırsat eşitsizliği makasının açılmasını engelleyeceği ve gelecekte doğacak olumsuz sonuçları da azaltacağı tespitinde bulunuyor ve bu nedenle çok iyi bir yatırım olacağının altını çiziyor. Enstitü, önümüzdeki dönemde federal düzeyde ve eyaletler çapında eğitim sistemine yatırımın artırılması gerektiğini vurguluyor.

Almanya Ekonomi Enstitüsü'nün yaptırdığı araştırma, öğretmen ve eğitmenlerle yapılan bir ankete dayanıyor. Buna göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 38'i pandemi nedeniyle yaşanan okul kapanmaları ve sınırlı ders yüzünden bütün öğrencilerin yarısından çoğunda eğitimde geri kalındığını rapor ediyor. Bu eksiğin en çok da küçük çocuklar ile göçmen kökenli ailelerin çocuklarında farkedildiğinin altı çiziliyor.

Almanya Ekonomi Enstitüsü, bütün okullarda ve bütün sınıflarda aynı ödev ve sınavların yapılması ile pandeminin neden olduğu açığın boyutunun sistematik biçimde tespit edilmesini tavsiye ediyor. Bu çalışma ile oluşacak tespitler sonucunda da ihtiyaca en uygun destek programlarının geliştirilmesi gerektiğini bildiriliyor.

Bakan'dan öğretmenlere aşı önceliği talebi

Federal Eğitim Bakanı, ilaveten risk grubuna giren öğretmenlere aşılamada öncelik verilmesini de talep etti. Bakana göre en azından önümüzdeki hafta başlayacak Paskalya tatili bitip okullar yeniden açılana kadar en yüksek risk grubu sayılan yüksek yaştaki veya kronik bir hastalığı olan, virüsün büyük tehlike arzettiği öğretmenlerin aşılanmasını talep ettiğini yineledi. Almanya'da ilkokullardakiler ile özel eğitim gereken veya öğrenme güçlüğü çeken çocukların gittiği okullardaki öğretmenlerin ikinci öncelikli gruba alınıp aşılanmasına karar verilmişti.

AFP/ETO,SSB

(c)

Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak

Hristiyan, Ekonomi, Almanya, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti 2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti Murat Cemcir'in kız kardeşi kansere yakalandı Murat Cemcir'in kız kardeşi kansere yakalandı Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı Kuaförde rahatsızlanan Demet Evgar, apar topar hastaneye kaldırıldı İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Fenerbahçe, Ümit Özat'ın Emre Belözoğlu'na ilişkin iddialarına sert yanıt verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce
Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti Ekrem İmamoğlu, 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'i ikinci kez ziyaret etti         
19:54
Yardım isteyen yaşlı kadına geçersiz para veren genç, video çekip dalga geçti Yardım isteyen yaşlı kadına geçersiz para veren genç, video çekip dalga geçti         
19:23
Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen, Türkiye'nin Norveç zaferinden sonra takım arkadaşlarına çay servisi yaptı         
19:14
Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti Bircan Bali, Cüneyt Özdemir'i 'aldatma' iddiasıyla açık açık tehdit etti         
18:51
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Cesur yaşamını yitirdi         
18:08
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor         
16:17
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti Yasağı delip parka gelen kadın polisten kaçarken çocuğunu kaybetti         
15:32
Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı         
14:59
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı         
14:22
Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar         
12:07
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 20:13:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da hükümet 1 milyar euro ders yardımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei