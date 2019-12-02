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Almanya'da hükümet krizi kapıda

6 saat önce

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri tarafından yapılan oylamada Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans'ın eş genel başkan olarak seçilmesi, koalisyon hükümetini belirsizliğe götürdü.

Almanya'da hükümet krizi kapıda, System.String[]

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri tarafından yapılan oylamada Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans'ın eş genel başkan olarak seçilmesi, koalisyon hükümetini belirsizliğe götürdü.


Almanya'da federal hükümetin Sosyal Demokrat ortağı SPD'de hafta sonu yapılan parti genel başkanlık seçimini iktidarı oluşturan büyük koalisyona karşı olan kanat kazandı. SPD'de yapılan oylamada Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans'ın delegelerin yüzde 53,06 oylarını alarak eş genel başkanlığa seçilmesi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile koalisyonun geleceğini sıkıntıya soktu.


6 Aralık'ta yapılacak parti kongresinin ardından resmi olarak görev başına geçecek olan Esken ile Borjans'ın büyük koalisyona devam edip etmeyecekleri o tarihten sonra belli olacak. Seçimin ardından koalisyon ortakları CDU ve CSU, SPD'nin yeni eş genel başkanlarına koalisyon sözleşmesine sadık kalma çağrısında bulundu.


Saskia Esken ile Norbert Walter-Borjans'ın SPD'nin eş başkanlığına seçilmeleri partinin sola kayacağı şeklinde yorumlanırken, başkanların emeklilik, aile politikaları, çevre kirliliği ve iklim değişikliği, sosyal ve küresel sorunları ön planda tutması bekleniyor. Büyük koalisyon olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD koalisyonunun genel seçimlerin yapılacağı 2021 sonbaharına kadar görevde kalması öngörülüyor. Almanya, 24 Eylül 2017'deki genel seçimlerden 171 gün sonra üç partiden oluşan büyük koalisyon hükümetini kurabilmişti. - BERLİN

Hükümet, Almanya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:49 Kaynak: İHA
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