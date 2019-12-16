Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu - Son Dakika Dünya

Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu

6 saat önce

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da AB dışı ülkelerden kalifiye işgücü açığını kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı.Ülkede 250 bin nitelikli işçi açığı bulunuyor. Bu kapsamda hükümet yetkilileri ve iş dünyası Berlin'deki zirvede buluştu

Almanya'da hükümet ve iş dünyası AB dışından kalifiye işçi alımı için seferber oldu, System.String[]

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye işgücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı.


Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki işgücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.

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Avrupa Birliği, Almanya, Berlin, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:52 
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