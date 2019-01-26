Son Dakika Haberleri: Almanya'da Hükümete Kömür Önerisi: Santralleri Kapatalım 40 Milyar Euro Yardım Edelim

Almanya'da Hükümete Kömür Önerisi: Santralleri Kapatalım 40 Milyar Euro Yardım Edelim

1 saat önce

'KÖMÜRDEN Çıkış Paydaş Komisyonu', Almanya'da 2038'e kadar kömür santrallerinin kapatılmasının hükümete önerdi.

Almanya'da Hükümete Kömür Önerisi: Santralleri Kapatalım 40 Milyar Euro Yardım Edelim, System.String[]
'KÖMÜRDEN Çıkış Paydaş Komisyonu', Almanya'da 2038'e kadar kömür santrallerinin kapatılmasının hükümete önerdi. Sanayi, sendika, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 31 üyeli komisyonun önerisinin, hükümet tarafından kanun haline getirilmesi beklenirken, kapatmadan etkilenecek eyaletlere yardım için 40 milyar Euro ayrılması kararlaştırıldı. Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'tan fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Hükümet, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını, 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:33 

Hükümet, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araplar Ordu'da Mülkiyet Yarışına Girdi Bayern Münih, Alphonso Davies'in Sevgilisine de Transfer Teklifinde Bulundu

ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü Avrupa Merkez Bankası 'Atatürk Portreli Euro' Bastı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:22:02. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Hükümete Kömür Önerisi: Santralleri Kapatalım 40 Milyar Euro Yardım Edelim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]