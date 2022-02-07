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Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi

07.02.2022 22:55

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmaları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmaları protesto edildi.

Berlin'de aşı karşıtları sokağa indi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 300 eylemci, herkese aşı zorunluluğunun kanunlaştırılmasına karşı çıktı. Göstericiler, zorunlu aşının temel hak ve özgürlükler ilkesini ihlal etmek olacağını ifade ederek, perakende satış yapan mağazalarda ve restoranlarda uygulanan 2G (aşılı veya hastalığı atlatmış) kuralının kaldırılmasını talep etti. Göstericiler, taşıdıkları ışıklar ve mumlar eşliğinde Berlin Katedrali'ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları pankartlarla hükümetin aşı politikasını eleştiren göstericilerin bazı dövizlerde ise "Bu çılgınlığa son verin" yazdığı görüldü. Göstericiler, 2G düzenlemesinin getirilmesiyle toplumun büyük bir bölümünün sosyal hayattan dışlandığını ve marjinalleştirildiğini iddia etti.

Federal Hükümet'in eyalet başbakanlarıyla birlikte aldığı karar gereği şu anda Almanya'nın büyük bir bölümünde olduğu gibi başkent Berlin'de de yiyecek ve temel hijyen malzemesi satan işyerleri hariç 2G veya 2G + kuralı uygulanıyor.

(Mahmut Tosun/İHA)

Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi
Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi
Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi

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Koronavirüs, Protesto, Almanya, Berlin, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da hükümetin Covid-19 aşısını zorunlu hale getirme planı protesto edildi - Son Dakika
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