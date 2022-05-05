Almanya'da Hükümetin Destek Paketine Halk Nasıl Bakıyor? - Son Dakika
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Almanya'da Hükümetin Destek Paketine Halk Nasıl Bakıyor?

05.05.2022 09:44

Pandemiyle birlikte Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ham madde fiyat artışı, nakliye maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle neredeyse tüm Almanya'da tüketiciler ürünlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.

Pandemiyle birlikte Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ham madde fiyat artışı, nakliye maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle neredeyse tüm Almanya'da tüketiciler ürünlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki büyük artış, Almanya'da halkın hayatını olumsuz etkiliyor. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir paket hazırladı. VOA Türkçe Berlin muhabiri Cem Dalaman paketin ayrıntılarını derledi ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilere yüksek enflasyonun yaşamlarını nasıl etkilediğini sordu

YORUMLAR
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ABD'nin ham petrol stokları arttı ABD'nin ham petrol stokları arttı Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti istenmediği için Ukrayna'ya gitmiyor

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Almanya'da Hükümetin Destek Paketine Halk Nasıl Bakıyor? - Son Dakika


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