Almanya'da Hükümetin Destek Paketine Halk Nasıl Bakıyor? - Son Dakika

Pandemiyle birlikte Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ham madde fiyat artışı, nakliye maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle neredeyse tüm Almanya'da tüketiciler ürünlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki büyük artış, Almanya'da halkın hayatını olumsuz etkiliyor. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir paket hazırladı. VOA Türkçe Berlin muhabiri Cem Dalaman paketin ayrıntılarını derledi ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilere yüksek enflasyonun yaşamlarını nasıl etkilediğini sordu