Almanya'da Hür Demokrat Parti'den koalisyon protokolüne onay - Son Dakika

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), yeni hükümeti kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü onayladı.

Başkent Berlin'deki Station Salonunda çevrim içi düzenlenen FDP Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 24 Kasım'da Yeşiller ve FPD ile üzerinde anlaşma sağlandığı açıklanan koalisyon protokolü ele alındı.

Genel Kurul'da yapılan oylamada delegelerin yüzde 92,2'si koalisyon protokolüne onay verdi.

580 geçerli oyun kullanıldığı oylamada 535 "evet" ve 37 "hayır" oyu çıkarken, 8 delege çekimser kaldı.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, oylama öncesi yaptığı konuşmada, koalisyon protokolünü savunarak, protokolde ülkeyi sola doğru değil ileriye götürecek bir politikanın izleneceğinin görüldüğünü söyledi.

Yeni kurulacak hükümette Maliye Bakanı olacak Lindner, yeni hükümetin hem ülkeye hem de partisine fayda sağlayacağını savundu.

Lindner, koalisyon protokolünde FDP'nin birçok talebinin ve projenin yer aldığını kaydetti.

Yeşillerin onayı bekleniyor

SPD, dün düzenlenen genel kurulda delegelerin yüzde 98,8'nin oyuyla koalisyon protokolüne yeşil ışık yaktı.

Yeşiller ise koalisyon protokolünü ve bakanlıklara getirilecek isimleri 120 binden fazla üyenin onayına sunuyor. Oylamanın sonucunun yarın açıklanması bekleniyor.

Partilerin koalisyon protokolünü onaylamasının ardından hükümette yer alacak partilerin renklerinden (kırmızı-sarı-yeşil) dolayı "trafik lambası koalisyonu" olarak isimlendirilen SPD-FDP-Yeşiller koalisyonun kurulmasının yolu açılacak.

Koalisyon protokolüne 7 Aralık'ta imza atılması, Olaf Scholz'un da 8 Aralık'ta Federal Meclis'te başbakan seçilmesi planlanıyor.