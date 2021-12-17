Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi 6 aydır düşüşte - Son Dakika

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, aralıkta 94,7 puana gerileyerek düşüşünü art arda 6'ıncı aya taşırken, Kovid-19 salgınında 4. dalganın Alman ekonomisinin büyümesini yavaşlattığı belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, kasımda 96,6 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, tedarik zincirindeki darboğazların devam etmesinin ve Kovid-19 salgınında 4'üncü dalganın etkisiyle bu ay 94,7 puana geriledi.

6 aydır art arda düşüş kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 95,3 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 94,2'den 92,6 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 99'dan 96,9 puana geriledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman şirketlerinde duyarlılığın Noel tatili için karamsar olduğunu belirterek, "Kötüleşen salgın durumu tüketiciye yönelik hizmet sektörlerini ve perakendecileri sert etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Fuest, Alman sanayi şirketlerinin sipariş defterlerinin önemli ölçüde genişlemesine rağmen, şirketlerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin kötüleştiğini, üretim alanında ara ürün ve ham maddeler için tedarik darboğazlarının bir kez daha arttığını kaydetti.

Ifo, 14 Aralık'ta ülkenin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, Kovid-19 salgınında 4. dalga ve devam eden tedarik dar boğazlarının ekonomik toparlanmayı baskılaması nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Enstitü, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,5'te sabit tutarken, gelecek yıl için yüzde 5,1'den yüzde 3,7'ye düşürmüştü.

Ifo, Almanya'da GSYH'nin bu yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daralmasını da bekliyor.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artması nedeniyle yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.