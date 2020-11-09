Almanya'da ihracat artışını 5. aya taşıdı - Son Dakika

Almanya'da ihracat artışını 5. aya taşıdı

09.11.2020 11:43
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Almanya'da ihracat eylülde yüzde 2,3 yükselerek art arda 5 ay artış kaydetmiş oldu.

Almanya'da ihracat eylülde yüzde 2,3 yükselerek art arda 5 ay artış kaydetmiş oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2'lik artış beklentisine karşın yüzde 2,3 artarak yaklaşık 103,9 milyar avro oldu.

İhracatta eylül ayındaki artış, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 5'inci aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,8 düştükten sonra mayısta yüzde 8,6, haziranda yüzde 15,2 temmuzda yüzde 4,3 ve ağustosta 2,9 artmıştı.

Yine ülkenin ihracatı ve ithalatının Kovid-19'nin yayılmasını önlemek için tedbirler alınmadan öncesi olan şubat ayına göre sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 5,7 düşük kalması dikkati çekti

Yıllık bazda ihracat da ithalat da düştü

Eylülde ithalat da yüzde 0,1 düşerek 86,1 milyar avroya indi. Böylece Almanya'nın dış ticaret fazlası 17,8 milyar avro oldu.

Eylülde 2019'a göre ise ihracat yüzde 3,8, ithalat da yüzde 4,3 düştü.

Almanya'da eylül ayı ihracatının 59,1 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 48,7 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Eylül 2019'a göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,3, bu ülkelerden yapılan ithalat da yine yüzde 3,3 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası eylülde 26,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Eylül 2019'da 23,5 milyar avro olmuştu.

Çin'e ihracat artarken, ABD'ye düştü

Almanya'nın bu yılın ocak-eylül dönemi ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 880 milyar avroya, ithalatı da yüzde 9,3 düşüşle 751,1 milyar avroya geriledi.

Ülkenin ticaret fazlası, bu yılın 9 ayında 2019'un ocak-eylül dönemine göre yaklaşık yüzde 23,8 azalarak 128,9 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı eylülde 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 10,6 artarak yaklaşık 8,5 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 9,7 milyar avroya ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat, Kovid-19'un en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'ye yüzde 12,4 ve ABD'ye yüzde 5,8 azaldı. ABD'den ithalat da yüzde 3 artarak 6,2 milyar avroya yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı artışı Alman ihracatını tehdit ediyor

Almanya'da hükümet, bu yıl ihracatın yüzde 12'den fazla düşmesini ve gelecek yıl da yüzde 9 artmasını bekliyor.

Analistler, İngiltere ve Fransa gibi Almanya'nın önemli ticaret ortaklarında Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için yeni kısıtlayıcı tedbirler uygulanmaya başladığını hatırlatarak, bunun Alman ihracatını baskılayacağı uyarısında bulunuyor.

Analistler, bu ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini beklerken, bunun da Alman ihracatı için zorluklar oluşturacağını vurguluyor.

Avrupa Birliği, İhracat, Almanya, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ihracat artışını 5. aya taşıdı - Son Dakika


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