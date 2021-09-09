Üye Girişi
Almanya'da ihracat, artışını tedarik zincirindeki darboğaza rağmen 15. aya taşıdı - Son Dakika

Almanya'da ihracat, artışını tedarik zincirindeki darboğaza rağmen 15. aya taşıdı

09.09.2021 10:58
Almanya'da ihracat, artışını tedarik zincirindeki darboğaza rağmen 15. aya taşıdı, System.String[]

Almanya'da ihracat, tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda, yüzde 0,5 artarak yükseliş serisini 15'inci aya taşıdı.

Almanya'da ihracat, tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda, yüzde 0,5 artarak yükseliş serisini 15'inci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda bir önceki aya kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 0,5 artarak 114,3 milyar avro oldu.

İhracatta temmuz ayındaki artış, Mayıs 2020'den beri art arda yaşanan 15'inci aylık yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Destatis, Almanya'nın ihracatının temmuzda Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 1,6 üstünde olduğunu belirtti.

Cari işlemler fazlası temmuzda 17,6 milyar avro

Temmuzda ithalat ise yüzde 3,8 azalarak 96,4 milyar avroya geriledi. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 17,9 milyar avro oldu.

Temmuz 2020'ye göre ihracat yüzde 12,4, ithalat da yüzde 16,6 arttı.

Almanya'da temmuz ayı ihracatının 61,6 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 52,8 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Temmuz 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 17,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 18,7 arttı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Temmuz 2021'de 17,6 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Temmuz 2020'de 20,2 milyar avro olmuştu.

Çin'e ihracat yüzde 4,3 azaldı

Almanya'nın ocak-temmuz dönemi ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 788,1 milyar avroya, ithalatı da yüzde 15,6 artışla 673,5 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin ticaret fazlası, 2021'in ocak-temmuz döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 artarak 114,7 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı temmuzda 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 azalarak 8,4 milyar avroya geriledi. Çin'den ithalat ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artarak 10,7 milyar avroya yükseldi.

Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracat yüzde 15,7 artarak 10,8 milyar avroya ve ithalat da yüzde 4,1 yükselerek 5,4 milyar avroya ulaştı.

Ara mal tedarikindeki sıkıntılar ihracat üzerinde beklendiği ölçüde baskı yapmıyor

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ara mal tedarikindeki sıkıntıların Alman ihracatı üzerinde beklendiği ölçüde baskı yapmadığını belirtti.

Gitzel, "Malzeme eksikliğine rağmen, Alman sanayisindeki üretim yüksek kalıyor. ve bu da ihracatın artması için yeterli kalıyor. Küresel ekonomi toparlanırken görünüm olumlu olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bankhaus Lampe ekonomisti Bastian Hepperle de Alman şirketlerinin sipariş defterlerinin "yeterince dolu" olduğunu belirterek, "Malzeme ve teslimat darboğazları bu kadar kalıcı olmasaydı, bazı siparişler daha hızlı işlenip teslim edilebilirdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından "Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine" yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83'ü "ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından" olumsuz etkileniyor.

DIHK, mayısta, ülkenin ihracat artışı beklentisini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl için yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti.

Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Almanya, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ihracat, artışını tedarik zincirindeki darboğaza rağmen 15. aya taşıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti 12:13 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım 11:57 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı 11:46 Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu 11:28 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes 11:12 Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu 10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim         
12:14
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi         
12:00
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş         
11:27
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz         
10:11
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:31:16. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da ihracat, artışını tedarik zincirindeki darboğaza rağmen 15. aya taşıdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement