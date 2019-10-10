Almanya'da ihracat piyasa beklentisinin üstünde azaldı

Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş beklentisine karşın, yüzde 1,8 azalarak 109,2 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

Piyasalarda ihracatın yüzde 1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,8, ithalat ise yüzde 3,1 geriledi.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 1,5 düşmüştü.

- Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustosta 109,2 milyar avro, ithalat 91,1 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, ağustosta 101,2 milyar avroluk ihracat, 85 milyar avroluk ithalat yapıldı.

Böylece Almanya, arındırılmamış rakamlarla ağustosta yaklaşık 16,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Dış ticaret fazlası Ağustos 2018'de 17,6 milyar avro idi.

Almanya'nın ağustosta yaptığı ihracatın 57,5 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Ülkenin ithalatının 47,2 milyar avroluk bölümü AB'den geldi.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 3,3, bu ülkelerden yapılan ithalatta yüzde 2,7 azalış oldu.

- 8 ayda 147,5 milyar avro ticaret fazlası

Almanya'nın bu yılın ilk 8 ayındaki ihracatı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 882,6 milyar avroya yükselirken ithalatı yaklaşık yüzde 1,8 yükselerek yaklaşık 735,1 milyar avroya ulaştı.

Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 8 ayında 147,5 milyar avro oldu.

Öte yandan, Almanya'nın ağustos ayında cari işlemler fazlası 2018'in aynı ayına göre 1,7 milyar avro artarak 16,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, geçen yılın ağustos ayında 15,2 milyar avro olmuştu.

Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), 8 Ekim'de, ülkenin ihracatına yönelik artış tahminini ABD'nin küresel ticaret politikaları ve Brexit'ten dolayı aşağı yönlü revize etmiş, bu yıl için ihracata ilişkin artış tahmini de yüzde 1,5'ten yüzde 0,5'e düşürmüştü.

Birlik, Brexit ve küresel ticaret savaşlarının Alman şirketler için uzun dönemli planlamayı imkansız hale getirdiğine vurgu yaparak, ülkenin Brexit sürecinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olduğunu kaydetmişti.