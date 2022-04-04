Almanya'da ihracat şubatta 124,7 milyar avro ile rekor kırdı - Son Dakika

Almanya'nın ihracatı şubatta Rusya ile ticaretindeki düşüşe karşın 124,7 milyar avro ile rekor kırarken, Türkiye'den ithalatı yüzde 36,6 artarak yaklaşık 1,9 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat şubatta 124,7 milyar avro, ithalat ise 113,1 milyar avro oldu. Ülkenin dış ticaret fazlası ise 11,5 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.

İhracatın şubatta 124,7 milyar avro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması dikkati çekti.

Ülkenin, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre, mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 14,3, ithalatı ise yüzde 24,6 arttı.

Destatis, ihracattaki büyümenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ivme kazandığını vurguladı.

Almanya'nın şubatta yaptığı ihracatın 67,8 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine olurken, ithalatın da 57,7 milyar avroluk kısmı AB'den gerçekleştirildi. Ocak ayına göre AB ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 10,4 ve ithalatta yüzde 5,2 artış oldu.

AB dışında kalan ülkelere 56,9 milyar avroluk ihracat, 55,5 milyar avroluk ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin bu kategorideki ihracatı ocak ayına kıyasla yüzde 2,1, ithalatı yüzde 3,8 arttı.

Özellikle ABD'den "Alman Malı" ürünlere olan talep şubatta yükseldi. Dünyanın en büyük ekonomisine yapılan ihracat yüzde 2,7 artarak 11,2 milyar avroya ulaştı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'e yapılan ihracat yüzde 6,4 artarak 9,5 milyar avroya yükselirken, Rusya'ya yapılan ihracat ise yüzde 6,3 düşerek 2,4 milyar avro olarak gerçekleşti.

Şubatta en çok ithalat Çin'den yapıldı. Çin'den bir önceki aya göre yüzde 4,8 artışla 13,8 milyar avro değerinde mal ithal edildi.

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı şubatta yüzde 10,8 artarak 1 milyar 891 milyon avro oldu. Aynı dönemde Almanya'nın Türkiye'den ithalatı yüzde 36,6 artarak 1 milyar 879 milyon avro oldu.

Alman iş dünyası Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle zor günlere hazırlanıyor.

Öte yandan, Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Derneği Başkanı (BGA) Dirk Jandura, Ukrayna savaşının Alman dış ticareti üzerinde "büyük bir yük" olduğunu belirterek, "Savaşın orta ve uzun vadeli etkileri, şu ana kadar pek öngörülebilir değil." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi için en büyük zorluklardan biri Rus gazına ve petrolüne bağımlılık olurken, Jandura, "Henüz tedarik darboğazımız yok, ancak durum tahmin edilemez durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçları ve Çin'deki yeni tip koronavirüs salgını ile üretim ve lojistik aksamaların yeniden artmasının küresel ticareti sıkıntıya soktuğunu belirterek, bu gelişmelerin teslimat sorunlarına ve muazzam fiyat artışlarına sebep olduğunu vurguladı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest da, "Önümüzdeki altı ayı değerlendirirken, özelliklede Rusya ile ekonomik bağları olan şirketler önemli ölçüde daha karamsardı. İhracattaki büyüme belirgin şekilde yavaşlayacak." ifadesini kullandı.