Son Dakika Haberleri: Almanya'da iki Eurofighter uçağı düştü
Son Dakika Güncel Haber

Almanya'da iki Eurofighter uçağı düştü

1 saat önce

Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern eyaletinde Alman Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter uçağın, eğitim uçuşu sırasında birbirine temas etmesi sonucu düştüğü, pilotların birinin sağ olarak bulunduğu bildirildi.

Almanya'da iki Eurofighter uçağı düştü, System.String[]
Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern eyaletinde Alman Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter uçağın, eğitim uçuşu sırasında birbirine temas etmesi sonucu düştüğü, pilotların birinin sağ olarak bulunduğu bildirildi.
Savunma Bakanlığının da doğruladığı kazada, diğer kayıp pilotun aranmasına ise devam edildiği vurgulandı.
Alman medyasında yer alan haberlerde Mecklenburg Vorpommern eyaletinin Malchow kenti üzerinde birbirine temas eden iki uçağın aralarında 10 kilometre mesafe bulunan Jabel ve Nossentiner Hütte beldelerindeki ormanlık alana düştükleri ve ormanda yangın çıktığı belirtildi.
Haberlerde ayrıca, Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Rostock kenti yakınlarındaki 73. Steinhof Hava Kuvvetleri Taktik Filosu'na ait 3 uçağın eğitim için havalandıkları ve uçaklardan ikisinin birbirine temas etmesi sonucu düştükleri ifade edildi. Eğitime katılan üçüncü uçağın pilotunun, iki uçak pilotunun paraşütle atladığını gördüğü de kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:16:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da iki Eurofighter uçağı düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]