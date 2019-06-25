Almanya'da iki Eurofighter uçağının düşmesi
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Almanya'da çarpışarak düşen iki Eurofighter uçağının pilotlarından biri kurtuldu, diğerinin cesedi bulundu.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:15 Kaynak: AA
'da çarpışarak düşen iki Eurofighter uçağının pilotlarından biri kurtuldu, diğerinin cesedi bulundu.
Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
gazetecilere yaptığı açıklamada, dün eğitim sırasında çarpışan iki Eurofighter savaş uçağındaki pilotlardan birisinin kurtulduğunu diğerinin ise cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Kazanın gerçekleştiği bölgeyi inceleyen Leyen, burada yetkililerden bilgi aldı.
Çarpışmanın nasıl ve neden gerçekleştiği konusunda Genel Hava Güvenlik biriminin soruşturma yürüttüğü belirtildi.
Almanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Rostock kenti yakınlarındaki 73. Steinhof Hava Kuvvetleri Taktik Filosu'na ait üç uçak eğitim için havalanmış ve uçaklardan ikisi birbiriyle çarpışmıştı.
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