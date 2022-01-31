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Son dakika haberi: Almanya'da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Almanya'da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı

31.01.2022 20:45
Son dakika haberi: Almanya'da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı

Son dakika haberler: Almanya'da trafik kontrolü yapan iki polisi öldüren iki zanlının tutuklandığı bildirildi.

Almanya'da trafik kontrolü yapan iki polisi öldüren iki zanlının tutuklandığı bildirildi.

Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Ulmet kasabası istikametindeki 22. Bölge Yolu üzerinde trafik kontrolü yapan biri 24, diğeri 29 yaşında olan polislere silahlı saldırı düzenleyerek öldüren iki zanlı tutuklandı. Almanya Polis Sendikası Eyalet Örgüt Başkanı Sabrina Kunz yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz ve öldürülen arkadaşlarımızın yakınlarını düşünüyoruz. Şu anda her polisin kabusu olan bir durumu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel saatle 04.20'de silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine intikal eden ekipler, iki polisin hayatlarını kaybettiklerini bildirmişti. Yetkililer, polislerin başlarından vurularak öldürüldüklerini ve olayın arka planının henüz bilinmediğini açıklamıştı.

(İHA)

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rheinland pfalz, Saldırı, Almanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya'da iki polisi öldüren zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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