Son Dakika Haberleri: Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı
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Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı

19 dakika önce

Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.

Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı , System.String[]
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:03 
Almanya, Ekonomi
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