Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı
19 dakika önce
Almanya'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:03
'nın Malchow kenti üzerinde iki Eurofighter savaş uçağının çarpıştıkları ancak pilotların kurtuldukları belirtildi.
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