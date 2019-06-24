Son Dakika Haberleri: Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı, pilotlar fırlatma özelliğini kullandı
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Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı, pilotlar fırlatma özelliğini kullandı

1 saat önce

Almanya'nın kuzey doğusunda iki savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Pilotlar koltukların fırlatma özelliğini kullanarak uçaktan çıkmayı başardı.

Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı, pilotlar fırlatma özelliğini kullandı, System.String[]
Almanya'nın kuzey doğusunda iki savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Pilotlar koltukların fırlatma özelliğini kullanarak uçaktan çıkmayı başardı. Pilotların sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38 
Almanya, Dünya
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