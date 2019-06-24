Almanya'da iki savaş uçağı havada çarpıştı, pilotlar fırlatma özelliğini kullandı
1 saat önce
Almanya'nın kuzey doğusunda iki savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Pilotlar koltukların fırlatma özelliğini kullanarak uçaktan çıkmayı başardı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:38
'nın kuzey doğusunda iki savaş uçağı havada çarpışarak yere düştü. Pilotlar koltukların fırlatma özelliğini kullanarak uçaktan çıkmayı başardı. Pilotların sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
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