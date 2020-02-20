Almanya'da iki silahlı saldırıda dokuz kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde Çarşamba akşamı yerel saatle 22: 00 sıralarında iki silahlı saldırı düzenlendi.

Alman basınına göre önce kent merkezindeki bir mekan, ardından da Kesselstadt mahallesinde bir diğer mekan kurşunların hedefi oldu.

Saldırılarda dokuz kişinin öldüğü açıklandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırının zanlısı, sabahın ilk saatlerinde yanında başka birinin de cesediyle evinde ölü olarak bulundu.

Fransız haber ajansı AFP, görgü tanıkları ve yerel basına dayandırdığı haberinde ilk saldırınun Midnight adlı bir gece kulübü önünde üç kişiyi öldürdüğünü, onlarca el ateş açıldığını aktardı.

Ajansa göre ikinci saldırı ise Arena Bar adlı bir mekanın önünde düzenlendi.

Reuters ise mekanların 'nargile kafe' olduğunu duyurdu.

Mekanın kentteki Kürtlerin sıklıkla gittiği bir yer olduğu belirtiliyor.

Alman gazetesi Bild, hayatını kaybedenler arasında Kürtler de olduğunu yazdı. Bild'e göre 7 saatlik bir aramanın sonucunda kimliine ve ev adresine ulaşılan ancak evinde ölü bulunan zanlı, aşırı sağ ve ırkçı görüşlere sahipti.

Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, saldırının çok üzücü olduğunu söyledi ve kenttekilerden ihtiyatlı davranmalarını istedi.

Alman polisi, yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) düzenlenen saldırılarda başlangıçta beş olarak açıklanan yaralı sayısının, bir yaralının ölmesiyle dörde düştüğünü açıkladı.

Saldırının nedenine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau, Frankfurt'un 25 kilometre batısında yer alıyor.

Almanya'da dört gün önce de Berlin'de Güldür Güldür Şov adlı komedi oyununun sergilendiği Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen silahlı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetmiş, dört kişi de yaralanmıştı.