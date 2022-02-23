Almanya'da iklim aktivistleri, havalimanlarına giden yolları kapattı - Son Dakika
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Almanya'da iklim aktivistleri, havalimanlarına giden yolları kapattı

23.02.2022 15:52
Almanya'da iklim aktivistleri, havalimanlarına giden yolları kapattı

Almanya'da federal hükümetten gıda israfının önlenmesi için yasa çıkarılmasını isteyen iklim aktivistlerinin, sabah saatlerinde Berlin, Frankfurt ve Münih havalimanlarına giden yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

Almanya'da federal hükümetten gıda israfının önlenmesi için yasa çıkarılmasını isteyen iklim aktivistlerinin, sabah saatlerinde Berlin, Frankfurt ve Münih havalimanlarına giden yolları trafiğe kapattığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, göstericilerin ablukasının çok etkili olmadığı ve kısa sürede müdahale edilerek eylemlere son verildiği belirtildi.

Basında yer alan haberlerde ise Berlin Havalimanının 1 ve 2 numaralı yolcu terminallerine araçlarıyla gitmek isteyen bazı yolcuların, araç yolu trafiğe kapalı olduğu için yürümek zorunda kaldığı ifade edildi.

Aktivistlerin, federal hükümetten gıda israfının önlenmesi amacıyla bir yasa çıkarmasını talep ettiği belirtildi.

Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger, yolların trafiğe kapatılması eylemleriyle ilgili şimdiye kadar 214 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 12 dava dosyasının ise savcılığa teslim edildiğini açıkladı.

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Frankfurt, Almanya, Berlin, Münih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da iklim aktivistleri, havalimanlarına giden yolları kapattı - Son Dakika


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