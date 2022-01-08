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Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı - Son Dakika

Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

08.01.2022 16:17
Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı

Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistlerinin protesto amacıyla tarihi Köln Katedrali'ndeki bir ayini basması sonucu çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Köln polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak akşamı pankart ve hoparlörlerle kiliseyi basan kadın ve erkeklerden oluşan 12 kişilik grubun dışarı çıkarılmasına çalışılırken ayine katılan iki İsviçre vatandaşının hafif yaralandığı belirtildi.

Yaralıların sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Yardımcı piskoposun yönettiği ayin esnasında meydana gelen olayda önce protestoculara "dışarı çıkın" çağrısı yapıldı, göstericilerin bu çağrıya uymamaları üzerine polisten yardım istendi.

Twitter'da yaptığı açıklamada eylemi üstlenen "Yok Olma İsyanı" isimli grup, dünyayı sömüren insanların gezegeni kullanılamaz hale getirdiğini, fosil yakıt çıkarmak için köyleri yok ettiğini savunarak, insanların ve kilise toplumunun bu duruma sessiz kalmasını eleştirdi.

Polisin katedrale izinsiz girişleri araştırdığı ve eyleme katılan 12 kişi hakkında işlem başlattığı kaydedildi.

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Protesto, Almanya, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı - Son Dakika
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