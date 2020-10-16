Almanya'da iklim protestosu - Son Dakika

Almanya'da iklim protestosu

16.10.2020 17:24

Bisikletli eylemciler Pankart tutan göstericiler İklim aktivistlerinin konuşması Şarkı söyleyen gösterici Göstericilerden detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup başbakanlık binası önünde hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.

Bisikletli eylemciler

Pankart tutan göstericiler

İklim aktivistlerinin konuşması

Şarkı söyleyen gösterici

Göstericilerden detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup başbakanlık binası önünde hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.

"Fridays For Future" eylemleri kapsamında başbakanlık binası önüne bisikletleriyle gelen eylemciler, burada küresel ısınmaya ilişkin pankartlar taşıdı.

Almanya'da iklim protestosu
Almanya'da iklim protestosu
Almanya'da iklim protestosu
Almanya'da iklim protestosu

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da iklim protestosu - Son Dakika

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