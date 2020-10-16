Almanya'da iklim protestosu - Son Dakika

Almanya'da iklim protestosu
16.10.2020 17:24
Bisikletli eylemciler Pankart tutan göstericiler İklim aktivistlerinin konuşması Şarkı söyleyen gösterici Göstericilerden detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup başbakanlık binası önünde hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
Bisikletli eylemciler
Pankart tutan göstericiler
İklim aktivistlerinin konuşması
Şarkı söyleyen gösterici
Göstericilerden detaylar BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de iklim aktivisti bir grup başbakanlık binası önünde hükümetlerin iklim politikalarını protesto etti.
"Fridays For Future" eylemleri kapsamında başbakanlık binası önüne bisikletleriyle gelen eylemciler, burada küresel ısınmaya ilişkin pankartlar taşıdı.
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