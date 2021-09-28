Almanya'da iktidar değişikliği Türk ekonomisini nasıl etkileyecek? - Son Dakika

Almanya genel seçimleri, Türkiye'deki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iş dünyası tarafından da büyük bir dikkatle izlendi. Almanya dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise en büyük ekonomisine sahip. Aynı zamanda AB'nin "lokomotif ülkesi" ve karar alma süreçlerinin belirleyici aktörü konumunda. Gelişmeleri yakından izleyen TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, DW Türkçe'ye gözlemlerini ve beklentileri aktardı.