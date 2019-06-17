Son Dakika Haberleri: Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu
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Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu

1 saat önce

Danimarka vatandaşı Madsen, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen belediye başkanı seçimini kazandı.

Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu, System.String[]
Danimarka vatandaşı Madsen, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen belediye başkanı seçimini kazandı. Bu sonuçla Almanya'da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçilmiş oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:33 
Danimarka, Almanya
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