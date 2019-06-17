Almanya'da ilk kez vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu
1 saat önce
Danimarka vatandaşı Madsen, Almanya'nın Rostock kentinde düzenlenen belediye başkanı seçimini kazandı.
Danimarka
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:33
vatandaşı Madsen, Almanya
'nın Rostock kentinde düzenlenen belediye başkanı seçimini kazandı. Bu sonuçla Almanya'da ilk kez Alman vatandaşlığına sahip olmayan bir kişi belediye başkanı seçilmiş oldu.
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