Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

12 dakika önce

Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı.

Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Bavyera, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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