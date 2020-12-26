Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı
26.12.2020 20:20
Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı, 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.
Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı, 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.
Almanya'da BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk olarak Magdeburg kenti yakınlarındaki Halberstadt bölgesinde bulunan bir yaşlı bakım evinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı. Öte yandan, bakım merkezindeki 50 kişiye de aşı yapıldığı belirtildi. Almanya, 80 yaşın üzerindeki risk grubu ve sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı yapmayı planlıyor.
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