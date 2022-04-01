Almanya'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 23:31
Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da Müslümanların yoğun yaşadığı Köln kentinde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Almanya'da Müslümanların yoğun yaşadığı Köln kentinde, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Başkanlık Müşaviri Nurettin Muhtar Acar vaaz verdi.

Acar vaazında, ibadet ve tefekkür ayı olan ramazanın anlam ve önemi, güzelliği, fazileti ve bereketini anlattı.

Yatsı ve teravih namazını kılan Müslümanlar, ramazan ayının İslam alemine ve dünyaya barış getirmesi için dua etti.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen'in ramazan mesajı

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, yayımladığı ramazan mesajında, dünyanın, oruç ayının huzur ve barış iklimine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkmen mesajında, "Kur'an-ı Kerim muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. O bir taraftan dünya hayatında ihtiyaç duyulan esasları, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanın yollarını açıklarken diğer taraftan da bu geçici hayatın mutlak gaye olmadığını ifade edip ebedi hayatın önemine dikkati çeker ve onun kazanılmasının yollarını öğretir." ifadesine yer verdi.

Kazım Türkmen şunları kaydetti:

"Ramazan, en başta Kur'an'la bütünleşme ayı olmalıdır. Kur'an sadece elimizde ve dilimizde değil, yüreğimizde, aklımızda, hepsinden öte hayatımızda olmalıdır. Kur'an'ın hayatımızda olması için düşüncelerimizi, aklımızı ve kişiliğimizi Kur'an'a göre inşa etmeli, ruhumuzun en güzel gıdası olan Kur'an-ı Kerim'i yeni nazil oluyormuş gibi okumalı, anlamı üzerinde tefekkür etmeliyiz. Ayrıca ramazan ayına mahsus olan teravih namazlarına ailelerimizle katılmalı, namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. İftar sofralarımızı misafir ve ihtiyaç sahipleriyle süslemeye gayret etmeli, ramazan ayının güzelliklerini içinde yaşadığımız toplumdaki çeşitli inanç ve kültürlerle paylaşma yoluna gitmeliyiz.

Geliniz, gönül dünyamızı hayırlı amellerle zenginleştirelim. En önemlisi de ramazan-ı şerif ayında, okuyarak ve dinleyerek feyz aldığımız mukaddes kitabımızla bağımızı kuvvetlendirelim. Yüce Rabb'imiz cümlemizi, çoluk çocuğumuzu Kur'an'dan ayırmasın, onun nuru ile aydınlanıp gösterdiği yoldan gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Özellikle iftar ve sahur vakitlerinde, dünyamızın savaş mağduru, mazlum ve masum milletleri ve tüm İslam dünyası için dualar edelim. Yüce Rabb'im, ramazanı bizlerden memnun ve razı ve hakkımızda hayırlı eylesin."

Almanya'da ilk teravih namazı kılındı
Almanya'da ilk teravih namazı kılındı
Almanya'da ilk teravih namazı kılındı
Almanya'da ilk teravih namazı kılındı

YORUMLAR
500
Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı Ramazan öncesi Harakani Türbesi doldu taştı İlk teravih namazı kılındı İlk teravih namazı kılındı

Teravih Namazı, Almanya, Ramazan, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:40:53. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement