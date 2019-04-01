Son Dakika Haberleri: Almanya'da İmalat Pmı 80 Ayın En Düşüğüne Geriledi

Almanya'da İmalat Pmı 80 Ayın En Düşüğüne Geriledi

1 saat önce

Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), "Brexit belirsizliği" ve "zayıflayan küresel ekonominin" etkisiyle martta 44,1 puana gerileyerek son 80 ayın en düşük seviyesini gördü.

Almanya'da İmalat Pmı 80 Ayın En Düşüğüne Geriledi, System.String[]
Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), "Brexit belirsizliği" ve "zayıflayan küresel ekonominin" etkisiyle martta 44,1 puana gerileyerek son 80 ayın en düşük seviyesini gördü.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, martta önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 44,1 puana geriledi. Endeks, şubatta 47,6 düzeyinde açıklanmıştı.

Böylece, Alman ekonomisinin beşte birini temsil eden sektörün PMI verisi, Temmuz 2012'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde yeni siparişlerin ve ihracatın, küresel finansal krizden bu yana görülmeyen oranlarda düştüğünü belirterek, "Gittikçe daha fazla şirket, ürünlerine Brexit, ticaret belirsizliği, otomotiv sanayisindeki sıkıntılar ve küresel talebin yumuşaklığına bağlı olarak düşük talep geldiğini bildiriyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:34 Kaynak: AA

Avrupa, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonrası Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? Yıldırım, Dün Akşam Yaptığı "İstanbul'u Kazandık" Çıkışına Açıklık Getirdi Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:09:01. #7.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da İmalat Pmı 80 Ayın En Düşüğüne Geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]