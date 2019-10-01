Son Dakika Haberleri: Almanya'da imalat PMI, son 10 yılın en düşük seviyesine indi
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Almanya'da imalat PMI, son 10 yılın en düşük seviyesine indi

1 saat önce

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 41,7 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Almanya'da imalat PMI, son 10 yılın en düşük seviyesine indi, System.String[]

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 41,7 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:41 
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