Almanya'da imalat PMI, son 13 ayın en yükseğinde - Son Dakika
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Almanya'da imalat PMI, son 13 ayın en yükseğinde

6 saat önce

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), daralma içinde olsa da şubatta 47,8 puana ulaşarak son 13 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da imalat PMI, son 13 ayın en yükseğinde, System.String[]

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), daralma içinde olsa da şubatta 47,8 puana ulaşarak son 13 ayın en yüksek seviyesini gördü.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sanayi PMI verisine göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, şubatta önceki aya kıyasla 2,5 puan artarak 47,8 puana yükseldi. Endeks, ocakta 45,3 seviyesinde bulunuyordu. Böylece Alman ekonomisinin 5'te 1'ini temsil eden sektörün PMI verisi, Ocak 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Beklenti endeksin 44,8 puana gerilemesi yönündeydi.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Şubat ayının PMI sonuçları, Alman ekonomisinin, Çin'de koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından ihracatta yeni bir gerilemeye rağmen, ticari faaliyetlerde sınırlı bir artış daha sağladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Koronavirüsün Alman ekonomisine etkisine ilişkinde Smith, "Şimdiye kadar, teslimat sorunları nedeniyle üretimdeki gecikmeler oldukça sınırlıydı. Fakat daha uzun sürecek bir hikayenin başlangıcındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da hizmet ve imalat sanayisini içine alan bileşik PMI da 50,8 puanlık beklentiye karşın 51,1 puana gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine indi. Bileşik PMI, geçen ay 51,2 puan seviyesinde bulunuyordu.

Ülkede şubatta hizmet sektörü PMI ise 53,8 puanlık beklentiye karşın ocak ayındaki 54,2 puandan 53,3 puan seviyesine geriledi.

PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeye işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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