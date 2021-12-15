Almanya'da imalat sanayi istihdamı ekimde 5 milyon 489 bine geriledi - Son Dakika

Almanya'da imalat sanayinin toplam istihdamı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre 30 bin azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına ilişkin imalat sanayi istihdamı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede 50 ve daha fazla çalışanı olan imalat sanayi şirketlerinin sağladığı istihdam, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 (30 bin kişi) azaldı. İmalat sanayi istihdamı, ekimde eylüle göre de yüzde 0,1 (8 bin kişi) düştü.

İstihdam edilen kişi sayısı ekimde 5 milyon 489 bine geriledi.

Ekim 2021'de imalat sanayisinde, Kovid-19 salgını öncesi olan Ekim 2019'a göre 195 bin veya yüzde 3,4 daha az kişi istihdam edildi.

Kovid-19'un etkisi çalışma süresinde de hissedildi. İmalat sanayisinde toplam çalışılan saat ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 düşerek 679 milyon saate geriledi. Ücretler ise yüzde 1,3 artarak 23,2 milyar avroya yükseldi.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, Kovid-19'un sebep olduğu tedarik dar boğazlarından olumsuz etkilenirken, kasım ayında çalışan sayısı da gıda ve kimya hariç tüm sektörlerde azaldı.

İstihdam, yüzde 2,4 ile en çok metal sektöründe azalırken, bu oran otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinde sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 2 olarak kayıtlara geçti. Gıda ve kimya sektöründe ise istihdam sırasıyla 4,6 ve yüzde 0,8 artış gösterdi.