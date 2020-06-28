Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı - Son Dakika

Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı

İskender Güngör, ESSEN (DHA)- Almanya'nın Essen kentindeki Essen-Frohnhausen Merkez Camii'nde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İnşaatı süren caminin şantiyesinde çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait camideki yangınla ilgili açıklama yapan DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, cami inşaatında yapılan temizlik sonrası bilinmeyen sebeplerden dolayı yangının çıktığını ve yangının büyümeden Essen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi. Alptekin, Pazartesi günü yetkililerin incelemesinin ardından yangının neden kaynaklandığına dair kendilerine bildirilecek raporu açıklayacaklarını belirtti.