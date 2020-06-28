Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı
Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktıİskender Güngör, ESSEN (DHA)- Almanya'nın Essen kentindeki Essen-Frohnhausen Merkez Camii'nde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı
İskender Güngör, ESSEN (DHA)- Almanya'nın Essen kentindeki Essen-Frohnhausen Merkez Camii'nde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
İnşaatı süren caminin şantiyesinde çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait camideki yangınla ilgili açıklama yapan DİTİB Essen Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, cami inşaatında yapılan temizlik sonrası bilinmeyen sebeplerden dolayı yangının çıktığını ve yangının büyümeden Essen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi. Alptekin, Pazartesi günü yetkililerin incelemesinin ardından yangının neden kaynaklandığına dair kendilerine bildirilecek raporu açıklayacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:56 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Almanya'da inşaat halindeki camide yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:13 Bisikletten düşme numarası yaparak vatandaşları kandıran yaşlı adam, kameralara yakalandı 07:37 YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı 14:27 Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı