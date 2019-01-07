Son Dakika Haberleri: Almanya'da İnternet Korsanına Baskın

Almanya'da İnternet Korsanına Baskın

18 dakika önce

ŞÜPHELİNİN, internet korsanını tanıdığı şüphesiyle gözaltına alındığı, tanık olarak dinlendiği ve iş birliğine hazır olduğu belirtildi.

Almanya'da İnternet Korsanına Baskın, System.String[]
ŞÜPHELİNİN, internet korsanını tanıdığı şüphesiyle gözaltına alındığı, tanık olarak dinlendiği ve iş birliğine hazır olduğu belirtildi. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer de olayı aydınlatmak için BKA yetkilileriyle görüşüyor. İnternet Güvenliği Birimi Başkanından da olayla ilgili rapor isteyen Seehofer'in hafta ortasında gelişmelerle ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise özel bilgilerin çalınması olayında yabancı istihbarat şüphesi bulunmadığından hareket ettiklerini söyledi. Herrmann, daha çok bir kişinin bunu kendi başına yaptığı şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını ve korsanın yakalanma şansının çok yüksek olduğunu kaydetti. Bakan Herrmann, internet kullanıcılarını kendi özel bilgileriyle daha yakından ilgilenmeye çağırdı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:35 

İçişleri Bakanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadının, Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Öldürdüğü Anlar Saniye Saniye Kaydedildi AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'dan İlk Açıklama Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 12:53:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da İnternet Korsanına Baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]