Son Dakika Haberleri: Almanya'da İphone'un Bazı Modellerinin Satışı Yasaklanabilir

Almanya'da İphone'un Bazı Modellerinin Satışı Yasaklanabilir

13 saat önce

Teknoloji şirketi Qualcomm'un Apple aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple'nın ülkede bazı iPhone modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi.

Almanya'da İphone'un Bazı Modellerinin Satışı Yasaklanabilir, System.String[]
Teknoloji şirketi Qualcomm'un Apple aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple'nın ülkede bazı iPhone modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi. Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple'ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtti.

Kararın, ABD ve Çin'de Qualcomm'un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti. Çin'de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı. Çin mahkemesinin kararında iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in yer aldığı modeller etkilenmişti. Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:53 Kaynak: AA

Apple, Qualcomm, Ekonomi
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